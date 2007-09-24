У Чехії заарештували лідера “луганської бригади” (фото)

Поліція Чеської республіки заарештувала групу осіб, яких підозрюють у підробці та розповсюдженні фальшивих доларових банкнот. Очолює цю групу громадянин України Павло МИКОЛЮК на прізвисько “Паша”.

Як передає кореспондент УНІАН, співробітники поліцейського відділу з розкриття організованого злочину (UOOZ) запевняють, що “Паша” водночас є дуже небезпечним “авторитетом” так званої “луганської бригади” – мафіозної структури, яка діє переважно у місті Брно на південному сході Чеської Республіки, має вплив на злочинний світ у різних країнах.

За словами правоохоронців, вони стежили за цим злочинним угрупованням кілька років. “Пашу” вже затримували сім років тому за підозрою у підробці та нелегальній торгівлі виробами зі шкіри та золота, але відпустили через нестачу доказів.

У ході суботньої акції, яку поліцейські провели у чеських містах Прага, Брно та Тепліце, було затримано 15 осіб, серед них громадяни України, Чехії, Словаччини, колишньої Югославії та Сирії, 8 з них – заарештовано. Під час обшуків у помешканнях затриманих поліцейські виявили зброю, фальшиві документи, тисячі доларових банкнот – справжніх та фальшивих. Якість підробок, наголошують правоохоронці, була настільки високою, що вони без жодної підозри проходили через обмінні пункти і навіть банки. Затриманим зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Луганська бригада, за даними правоохоронців, одне з найсильніших іноземних злочинних угруповань на території Чехії. Відомо також, що в країні діють “ужгородська”, “мукачівська”, “іршавська”, “львівська” та “київська” організовані бригади, які займаються різною злочинною діяльністю, переважно рекетом, торгівлею людьми, підробкою документів тощо. В минулі роки поліція кілька разів намагалася розгромити ці угруповання, підозрюваних засуджували й депортували, але “бригади” діють і досі.