Затримані організатор і виконавець збройного нападу на депутатів

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Чернівецькій області, під час обшуку у виконавця було вилучено револьвер і 8 набоїв до нього.

Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Триває слідство.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 червня до чергової частини Вижницького райвіділу міліції надійшло повідомлення про те, що у Вашківцях у розважальному заклад стався конфлікт та лунали постріли.

Слідчо-оперативна група встановила, що 15 червня близько 23.00 невідомі зайшли у більярдну для з’ясування стосунків з присутніми там. У ході сутички зловмисники розпочали стрільбу з пістолета. Було поранено трьох місцевих приватних підприємців, один з яких пізніше помер в лікарні. Серед поранених – двоє депутатів місцевих рад від партії «Фронт Змін».

Начальник УМВС України в Чернівецькій області Микола Харабара заявив, що постраждалі депутати від «Фронту Змін» «не пов’язують напад на них з політикою».

Порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство).