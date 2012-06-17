Севастополь святкує річницю заснування міста

Як передає кореспондент УНІАН, серед них - фестиваль етнічного танцю, церемонія урочистого закриття міжнародної парусної регати «Кубок Криму – 2012», свято пісні «Грай, гармонь!», урочисте вручення паспортів громадянам України, яким виповнилося 16 років, гранд-дефіле учасників міжнародного фестивалю військових оркестрів Sevastopol Military Tattoo.

Перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергій Савенков подякував усім городянам, які активно беруть участь у міських заходах.

За словами С.Савенкова, в Севастополі, на відміну від інших регіонів, заходи до Дня міста проходять впродовж двох тижнів. «Сьогодні - найяскравіший день у низці святкових подій. Приємно відзначити, що в святкуванні бере участь велика кількість севастопольців і гостей міста, демонструють свої досягнення представники кращих севастопольських підприємств і організацій», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів про подальший розвиток Севастополя, С.Савенков зазначив: «Місто розвиватиметься тільки в комплексі. Ми не можемо віддавати пріоритет якомусь одному напрямку. У місті успішно розвиваються туристична, рекреаційна галузі, відроджується суднобудування і судноремонт, а також високими темпами, яких немає в жодному регіоні України, іде будівництво».

229 років Севастополю виповнилося 14 червня, але основні святкові заходи оргкомітет переніс на вихідні дні – 16 і 17 червня.