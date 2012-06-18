Фестиваль естрадної пісні змінив формат на студентський
02:23, 18 червня 2012Суспільство
907 0
На Волині проходить ІV Міжнародний студентський фестиваль естрадної пісні «На хвилях Світязя» - 2012».
Як передає кореспондент УНІАН, відкрився фестиваль напередодні в Луцьку і триватиме до 20 червня на озері Світязь.
За словами міського голови Миколи Романюка, фестиваль змінив формат і став міжнародним студентським. «Дуже добре, коли люди зустрічаються, коли вони мають можливість показати свою творчість, досягнення і ще краще, що це зустрічаються молоді люди, яким будувати майбутнє нашої держави», - зазначив М.Романюк.
У перший день для присутніх співали вокальний октет «Double voice», народний артист України Василь Чепелюк та інші. Приємною несподіванкою для всіх став виступ відомого українського гурту «Друга ріка».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter