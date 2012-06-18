Фестиваль естрадної пісні змінив формат на студентський

Як передає кореспондент УНІАН, відкрився фестиваль напередодні в Луцьку і триватиме до 20 червня на озері Світязь.

За словами міського голови Миколи Романюка, фестиваль змінив формат і став міжнародним студентським. «Дуже добре, коли люди зустрічаються, коли вони мають можливість показати свою творчість, досягнення і ще краще, що це зустрічаються молоді люди, яким будувати майбутнє нашої держави», - зазначив М.Романюк.

У перший день для присутніх співали вокальний октет «Double voice», народний артист України Василь Чепелюк та інші. Приємною несподіванкою для всіх став виступ відомого українського гурту «Друга ріка».