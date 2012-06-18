У Києві кількість мільйонерів зросла майже на 40%

16:47, 18 червня 2012
Суспільство
858 0

У Києві кількість мільйонерів за підсумками 2011 року склала 916 чоловік, що на 34,7% більше порівняно з 2010 роком.

Долари
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Києві, про це заявила голова відомства Ірина Носачова під час зустрічі з представниками ділових кіл столиці.

«Що стосується мільйонерів, то столичні органи податкової служби налічили 916 чоловік, які відзвітували про дохід у більш ніж мільйон гривень. Минулого року за підсумками декларування їх було 680 чоловік», - зазначила головний податківець столиці.

За словами І.Носачової, всього з початку року кияни подали близько 62 тис. декларацій про майновий стан і доходи за 2011 рік, що майже втричі більше, ніж за підсумками декларативної кампанії 2010 року. Сума задекларованого доходу склала 9,6 млрд грн, що на 3,7 млрд грн більше, ніж у 2010 році.

Згідно з поданими деклараціями, самостійно певна сума податку склала 294,5 млн грн. Сума податкової знижки, що підлягає відшкодуванню громадянам, становить понад 20 млн грн.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter