У завод Фірташа вдарила блискавка
13:22, 23 червня 2012Суспільство
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Сьогодні в 00.26 у Черкасах під час грози кульова блискавка влучила у дах одного з цехів ПАТ «Азот».
Технологічний процес у цехах не припинявся, фото ТСН
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Черкаській області, пошкоджено 20 кв. м утеплювача, яким вкрито бетонний дах будівлі.
Під час події спрацювала захисна автоматика, на яку відреагували усі аварійно-рятувальні служби підприємства.
Технологічний процес у цехах не припинявся.
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