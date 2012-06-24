Чоловік 9 років гвалтував рідну доньку

В одному з сіл Голопристанського району Херсонської області батько впродовж 9 років гвалтував свою рідну доньку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МВС у Херсонській області.

Чоловіка було затримано після скарги дитини, і він вже дав свідчення.

За даними міліції, 15-річна дівчинка половину свого життя терпіла насильство від рідного батька. Чоловік, якому 40 років, сам виховував молодшу доньку. Про те, що він періодично насилує дівчинку, ніхто не знав. Дитина боялася про це розповідати.

Міліціонери з'ясували, що насильник ніде не працював, жив на пенсії дітей, які їм виплачувалися після смерті матері. Дівчинка була не єдиною в сім'ї. Чоловік виховував двох старших дітей своєї дружини. Але на той момент старша падчерка жила окремо, а син вчився в ПТУ.

Коли чоловік в черговий раз згвалтував дівчинку, вона не витримала і розповіла все старшій сестрі. Разом вони пішли до міліції і написали заяву.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Під час обшуку оперативники вилучили безліч відеокасет і дисків з порнографічним відео. Слідчому дитина розповіла, що насилувати її батько почав в 6-річному віці, тоді ще мати була жива.

Зараз чоловіка затримано. Призначено низку експертиз, з дівчинкою працює психолог.

За цим фактом порушено кримінальну справу. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.