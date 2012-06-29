В Івано-Франківську презентували Конституцію для сліпих

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківському товаристві сліпих, де відбулася презентація Конституції України. Відсьогодні 170 незрячих прикарпатців отримали змогу дізнатися про свої права і обов'язки з Основного Закону України. На презентації Конституції, написаної шрифтом Брайля, наголошувалося на відсутності бібліотек для незрячих і відповідної літератури для цієї категорії людей.

Ідея випустити Конституцію шрифтом Брайля належить викладачу філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Сніжані Кравченко, яку допоміг фінансово реалізувати директор туркомплексу «Буковель» Олександр Шевченко.

Конституція України написана унікальним рельєфно-крапковим шрифтом, в основі якого - комбінація з шести крапок. Таким чином прикарпатці першими в Україні можуть самі почитати статті Основного Закону. Адже досі не було жодного примірника Конституції України, надрукованою шрифтом Брайля.