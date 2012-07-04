Янукович прогнозує прискорення інфляції через неврожай

Про це йдеться в його щорічному посланні Президента до Верховної Ради України, оприлюдненому на сайті глави держави.

“У другому півріччі 2012 р. можливе привнесення інфляційного впливу з продовольчого ринку в зв'язку з очікуваним неврожаєм основних сільськогосподарських культур, - йдеться в посланні. - Після періоду гальмування інфляційних процесів у 2011 вірогідним є підвищення темпів зростання цін як компенсація за втрату доходів, навіть в умовах уповільнення динаміки. У разі збереження відносно високих темпів економічного зростання (приросту ВВП на рівні принаймні не нижче 2011 р.), підвищення інфляції на 2-3 п.п. відіграватиме роль стимулятора економічної активності й буде прийнятним”.

В.Янукович указує також інфляційні ризики, окрім можливого курсового чинника, які обумовлені, перш за все, впливом витрат, пов'язаних із подорожчанням імпортованих енергоресурсів.

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За даними Держстату, в 2011 році зростання ВВП становило 5,2%, номінальний ВВП - 1316,6 млрд грн.

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.