У п'ятницю Україну підсмажить до +35 °, місцями грози

6 липня протягом доби погоду на Правобережжі України зумовить область підвищеного тиску, на Лівобережжі малорухливий фронт.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, на заході та півночі України істотних опадів не очікується, на решті території окремі короткочасні дощі, грози.

Температура повітря в більшості областей нашої країни складе днем 29-35 градусів, в Карпатах 25-28, вночі 18-24 градуси тепла ..

У північних областях без істотних опадів. Температура вночі 18-19 градусів, вдень. 29-32. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У південних областях вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 19-24 градуси, вдень 28-33. Вітер північно-східний, 5-10, під час грози пориви 15-20 м/с.

У східних областях вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 19-20, вдень 28-31 градус. Вітер північно-східний, 5-10, під час грози пориви 15-20 м/с.

У західних областях переважно без опадів. Температура вночі 17-19 градусів, вдень 29-35, в Карпатах вночі 15-16, вдень 24-28. Вітер північно-східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У центральних областях вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Температура вночі 18-20 градусів, вдень 29-33. Вітер північно-східний, північний, 5-10, під час грози пориви 15-20 м/с.

Погода на курортах Криму 6 липня: в Євпаторії, Севастополі, Феодосії та Ялті місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, північно-західний, 5-10, під час грози пориви 15-20 м/с. Температура вночі 19-20 градусів, вдень 29-32.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Ялти і Одеси 24-25 градусів, у районі Севастополя 21, в районі Феодосії +20, в районі Євпаторії 19 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 6 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві істотних опадів не очікується. Температура вночі 17-19 градусів, вдень 29-31. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.