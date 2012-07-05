У Франківську просили статусу для гуцульського говору

Як передає кореспондент УНІАН, театралізоване дійство відбулося на Вічевому майдані.

Учасники акції під звуки трембіти, дримби та сопілки танцювали гуцульські танці.

На акцію організатори привели козу, оскільки гуцули займаються розведенням овець та кіз. За словами організаторів, овець під Івано-Франківськом не вдалося знайти, тому привели козу, яка жувала скошену траву.

На стрічках повисіли написи: «Гуцульському мовленню - статус хоча б районного», «Вони можуть. А ми нє?», «Йо!» і «Верховина - столиця України».

Коментуючи журналістам мету проведення акції, організатори вимагали, «аби до нас ся дослухала районна, обласна та вкраїнна влада і її мужі. Аби с знали і виділи, що з гуцулами тоже тре сі рахувати... Якщо вони сі дозволяют в там тій Україні такево робити, то ми теж хочем таке мати, але своє».

Один з учасників акції, мешканець Івано-Франківська Дмитро Чуйко наголосив, що прийняття мовного закону вже викликає саркастичний сміх. За його словами, якщо російська мова може стати державною, то ми вимагаємо, щоб і «мови етнографічних груп: бойків, гуцулів, лемків зробили державними».