На Харківщині на крадіжці попалися брати-міліціонери

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на Харківського міжрайонного транспортного прокурора Дениса Чехунова.

За його даними, у ніч на 3 липня на території залізничної станції Лозова правоохоронці затримали двох чоловіків, які намагалися викрасти електрообладнання. Під час затримання вони вчинили опір, завдавши працівникам міліції тілесні ушкодження.

Незважаючи на це, крадії були затримані. Ними виявилися двоє братів - прапорщик і старшина міліції.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Харківська міжрайонна транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем працівником правоохоронного органу, опір працівникові правоохоронного органу).