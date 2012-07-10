Севастополь виділить 300 тис. грн постраждалим російським містам

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення, проект якого сьогодні на сесії міськради представила Севастопольська МДА, депутати проголосували одностайно.

Звертаючись до депутатів за дорученням голови СМДА Володимира Яцуби з пропозицією про надання матеріальної допомоги містам у Краснодарському краю, які потерпіли від повені, заступник голови СМДА Артур Бабенко відзначив: «Російська Федерація приділяє особливу увагу Севастополю, надає різносторонню допомогу. Зараз у Краснодарському краю є певні проблеми, ми не можемо залишитися осторонь і маємо допомогти».

«Президент України виступив з пропозицією та ініціативою надання допомоги уряду Російської Федерації, зокрема, Краснодарському краю. Голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба підтримав ініціативу голови держави і попросив депутатів міської ради також підтримати рішення про надання допомоги у ліквідації наслідків трагедії у містах Російської Федерації – Геленджику, Кримську, Новоросійську».

Як додав А.Бабенко, необхідно також створити спеціальну комісію, яка виробить процедуру надання допомоги. При цьому він додав, що депутати міськради мають консолідовано підійти до розв’язання даного питання.

Зазначені 300 тис. грн розподілено управлінню з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи СМДА для подальшого надання допомоги постраждалому регіону Росії. Цю суму планується виділити за рахунок перегляду коштів резервного фонду бюджету.

***

Як повідомляв УНІАН, на Кубані в результаті повені в ніч на 7 липня було затоплено більш як 5 тисяч житлових будинків у трьох містах (Геленджик, Кримськ, Новоросійськ) і низці селищ Краснодарського краю.

Кількість жертв повені перевищила 170 осіб.

Були порушені системи енерго-, газо- і водопостачання, автомобільне і залізничне сполучення. Причиною повені, за офіційними даними, стали зливи.