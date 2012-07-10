З Азовського моря прориють ще один канал

Молочний лиман – одне з найбільших водоймищ Приазов'я - втратило за останні кілька років майже третину водних об'ємів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, «Український державний інститут з проектування підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект» розробляє проект нового сполучного каналу між Азовським морем і Молочним лиманом з урахуванням рози вітрів, течій і хвилевої ерозії».

В ОДА також відзначили, що проект нового каналу «має бути готовий до 15 липня».

Як повідомляв УНІАН, проблеми з лиманом Молочний, місцем нересту і нагулу цілого ряду, що морських і прісноводих риб (зокрема пеленгасу, судака, коропа) почалися більш як 5 років тому і були спровоковані замулюванням нині існуючого каналу, що з’єднує лиман з Азовським морем. У результаті до 2009 р. вода в лимані відійшла від берега на десятки метрів, птахи фактично позбулися місця гніздування, виникла загроза для лиману як для нерестовища, що викликало занепокоєння у громадськості та влади, оскільки деякі види риб (зокрема пеленгас) нерестяться лише в Молочному лимані та затоці Сиваш.