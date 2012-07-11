Секс і здоров'я української нації

Круглий стіл «Секс і здоров'я української нації. Медичні аспекти профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом», відбудеться 12.07.2012 року о 16.00 в готелі «Alfavito», за адресою: м. Київ, вул. Предславинська 35-д (конф.зал «Форум»).

За критерієм розповсюдженості інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) Україна, на жаль, займає одне з перших місць в Європі. Що стосується ВІЛ, то в Україні зараз вже створені умови для самопідтримуваної гетеросексуальної епідемії ВІЛ/ СНІДу.

Однією з причин цієї ситуації вбачається відсутність у пересічного українця всебічної об’єктивної інформації щодо існування ефективних методів планової та екстреної профілактики та безграмотність в питаннях сексуального здоров’я.

Щоб запобігти прямій загрозі репродуктивному та сексуальному здоров'ю нації, Українська Федерація громадських організацій сприяння охорони здоров’я громадянського суспільства, Міжнародний Благодійний Фонд "Здоров'я українського народу», Український медичний клуб, Всеукраїнська медична газета МОЗ України “Ваше здоров’я” спільно з провідними фахівцями в області дерматовенерології, урології, гінекології проводять круглий стіл: «Секс і здоров'я української нації. Медичні аспекти профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом».

До участі у круглому столі, зокрема, запрошені:

Моісеєнко Раїса Олександрівна, Перший заступник Міністра охорони здоров'я України;

Толстанов Олександр Костянтинович, заступник Міністра охорони здоров'я України;

Пономаренко Анатолій Миколайович, Головний державний санітарний лікар України;

Александріна Тетяна Андріївна, Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Очеретенко Валентина Дмитрівна, Голова Правління Спілки громадських організацій «Всеукраїнська асоціація захисту прав пацієнтів «Здоров'я нації»

Хобзей Микола Кузьмич, Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги

Літус Олександр Іванович, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з питань дерматовенерології

Коляденко Володимир Григорович, член-кореспондент АПН України, Президент Української асоціації лікарів дерматовенерологів та косметологів

Венцківський Борис Михайлович, член-кореспондент Національної Академії медичних наук України, Почесний Президент Асоціації акушерів-гінекологів України,

Татарчук Тетяна Феофанівна, член-кореспондент Національної Академії медичних наук України, заступник голови експертно-координаційної ради Державної програми «Репродуктивне здоров"я нації», заступник директора ДУ “ І ПАГ НАМН України”

Бойко Микола Іванович, Президент Української асоціації андрології та сексуальної медицини

Загородний Володимир Васильович, Президент Української Федерації громадських організацій сприяння охороні здоров’я громадянського суспільства

З питань акредитації на подію звертайтеся за телефоном (050) 312 92 74, Олена Єрмоленко, або листом на e-mail: fastlena@gmail.com