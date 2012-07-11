Причиною обвалу будинка у Львові стало бажання об'єднати кімнати

Як з’ясувала Галицька райдержадміністрація міста, на проведення ремонту чи перепланування у квартирі дозволів не надавали ні районна адміністрація, ні Держархбудконтроль. Проведення самовільних робіт, ймовірно, стало причиною обвалу перекриття, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Вчора на місці події працювали представники і міліції, і прокуратури. Проводяться відповідні дії, з’ясовуються причини. Квартира знаходиться у приватній власності релігійної громади, і, власне, місіонери цієї релігійної громади проводили ремонтні роботи. Були демонтовані перегородки в квартирі, що, ймовірно, стало причиною обвалу перекриття. Створена спеціальна комісія, обстежили всі квартири в будинку. Немає потреби відселяти мешканців інших квартир”, - повідомила УНІАН голова Галицької РДА Ірина Маруняк.

Вона також наголосила, що „цей будинок не був аварійним”.

«Йдеться про виконання робіт без відповідних дозволів, відповідних ліцензій, люди не мали абсолютно жодних навиків виконання будівельних робіт. Немає дозволу Держархбудконтролю, немає розпорядження районної адміністрації», - сказала І.Маруняк.

Життя постраждалого громадянина США, якого вдалося врятувати з-під завалу, поза загрозою.

«Стан потерпілого середньої важкості, загрози життю нема», - повідомив УНІАН начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня у Львові у чотириповерховому житловому будинку під час проведення ремонтних робіт обвалилось дерев’яне перекриття між четвертим поверхом і горищем у трикімнатній квартирі. Обвал перекриття стався на площі близько 45 кв. м.

Під завалами загинули двоє чоловіків – 70-річний громадянин США і 23-річний громадянин України. З травмами було госпіталізовано 29-річного громадянина США. Усі постраждалі є представниками релігійної організації „Молодь до Ісуса”, офіс якої знаходиться у цьому будинку.