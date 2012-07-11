У Херсоні оголосили штормове попередження

17:59, 11 липня 2012
Суспільство
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Очікують різкого погіршення погодних умов.

Фото з сайту 0552.com.ua

У Херсоні оголошено штормове попередження

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії з посиланням на Управління МНС у Херсонській області, сьогодні ввечері очікується різке погіршення погодних умов: гроза, град, пориви вітру до 15-20 м/с.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня негода в Херсоні завдало місту шкоди майже на 200 тис. грн.

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