У Херсоні оголосили штормове попередження
17:59, 11 липня 2012Суспільство
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Очікують різкого погіршення погодних умов.
Негода знову може наробити лиха. Фото з сайту 0552.com.ua
У Херсоні оголошено штормове попередження
Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії з посиланням на Управління МНС у Херсонській області, сьогодні ввечері очікується різке погіршення погодних умов: гроза, град, пориви вітру до 15-20 м/с.
Як повідомляв УНІАН, 6 липня негода в Херсоні завдало місту шкоди майже на 200 тис. грн.
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