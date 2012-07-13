Інспектор ДАІ отримав три роки

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, його визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365 (перевищення службових повноважень) і ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У квітні 2011 року інспектор ДАІ зупинив автомобіль нібито за порушення правил дорожнього руху. Водій не погодився з цими доводами, стверджуючи, що його автомобіль зупинено незаконно. Виник конфлікт. Інспектор поводився некоректно, загрожував водієві фізичною розправою, відібрав у нього мобільний телефон.

За даним фактом прокуратура Харцизька щодо державтоінспектора порушила кримінальну справу за перевищення службових повноважень.

Двома місяцями пізніше обвинувачений, перебуваючи на підписці про невиїзд, скоїв хуліганські дії в одному з місцевих розважальних закладів. За даним фактом було порушено кримінальну справу за статтею "Хуліганство".

Суд об'єднав обидві справи в одне провадження.