Водій паломників, що розбилися під Черніговом, визнає свою провину
12:26, 14 липня 2012Суспільство
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Водій Володимир Кремко, який віз з Псковської області паломників в Почаївську Лавру і потрапив у ДТП (на місці загинули 14 людей), на побаченні з дружиною Оленою Ходаковою визнав, що виконав неправильний маневр.
На місці загинуло 14 людей. Фото МНС
Про це «Сегодня» сказала сама Олена, яка побувала у Кремкова в Чернігівському СІЗО.
«Але питання в іншому - що призвело до аварії? Він каже, що була машина, через яку все і сталося, я йому вірю. Але від цього його вина меншою не стає. Там було дуже багато наших друзів і знайомих ... Вони загинули», - сказала дружина водія.
За її словами, Володимир досі не може прийти в себе і просить вибачення у всіх пасажирів та їх родичів.
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