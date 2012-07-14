Водій паломників, що розбилися під Черніговом, визнає свою провину

Про це «Сегодня» сказала сама Олена, яка побувала у Кремкова в Чернігівському СІЗО.

«Але питання в іншому - що призвело до аварії? Він каже, що була машина, через яку все і сталося, я йому вірю. Але від цього його вина меншою не стає. Там було дуже багато наших друзів і знайомих ... Вони загинули», - сказала дружина водія.

За її словами, Володимир досі не може прийти в себе і просить вибачення у всіх пасажирів та їх родичів.