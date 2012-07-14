Водій паломників, що розбилися під Черніговом, визнає свою провину

12:26, 14 липня 2012
Суспільство
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Водій Володимир Кремко, який віз з Псковської області паломників в Почаївську Лавру і потрапив у ДТП (на місці загинули 14 людей), на побаченні з дружиною Оленою Ходаковою визнав, що виконав неправильний маневр.

Фото МНС

 

Про це «Сегодня» сказала сама Олена, яка побувала у Кремкова в Чернігівському СІЗО.

«Але питання в іншому - що призвело до аварії? Він каже, що була машина, через яку все і сталося, я йому вірю. Але від цього його вина меншою не стає. Там було дуже багато наших друзів і знайомих ... Вони загинули», - сказала дружина водія.

За її словами, Володимир досі не може прийти в себе і просить вибачення у всіх пасажирів та їх родичів.

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