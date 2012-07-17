Казахська компанія виходить на ринок АЗС в Україні

Меморандум про співпрацю в реалізації проектів у нафтогазовій промисловості України, зокрема, передбачає створення і розвиток роздрібної мережі АЗС у пріоритетних регіонах і великих містах України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Нафтогазу».

«У перспективі ми сподіваємося довести кількість АЗС у рамках спільного проекту до 700 одиниць. При цьому ми запропонуємо нашим клієнтам як преміальний, так і більш економічний паливні бренди", – підкреслив заступник голови правління «Нафтогазу України» Євген Корнейчук.

Підписаний у понеділок, 16 липня Меморандумом також передбачено підвищення рівня завантаження державних потужностей з перевалки нафти і нафтопродуктів, створення і розвиток системи вторинної логістики ринку нафтопродуктів.

Крім того, компанії планують створити спільне підприємство у сфері маркетингу нафтопродуктів на ринку України.

У свою чергу, генеральний директор The Rompetrol Group N.V. Жанат Тусупбеков зазначив, що група «Ромпетрол» з 2009 року присутня на ринку нафтопродуктів України, розглядаючи його як пріоритетний у своїй стратегії.