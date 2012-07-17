У Богатирьової таки домовилися про поставки ліків для онкохворих дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, під головуванням заступника міністра охорони здоров’я – керівника апарату Романа Богачева відбулася нарада з виробниками та дистриб’юторами лікарських засобів для дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями за участі представників Опікунської ради при «Охматдиті».

«Ми робимо усе можливе, щоб поставки ліків відбулися вже зараз. Сподіваюся, за всіма основними позиціями у нас є порозуміння, і ви підете назустріч і МОЗ, і хворим у тому, щоб розпочати поставки», - зазначив Р.Богачев.

Під час наради було досягнуто ряд домовленостей щодо пришвидшення поставок лікарських засобів для лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями. Так, у серпні розпочнуться поставки лікарського засобу «Віфенд», на вересень запланована поставка «Атгам», у жовтні регіони отримають «Граноцит» тощо. Поставки даних лікарських засобів згідно договорів було заплановано до середини грудня 2012 року.

У МОЗ підкреслили, що у липні планується розпочати дострокові поставки препаратів «Карбоплатин», «Ритуксим», «Глівек», «Іфолем», «Авелокс», «Орунгал». В умовах договорів поставки також були заплановано до грудня 2012 року.

На сьогодні у регіонах в наявності є залишки лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання на загальну суму 31 млн грн. В "Охматдиті" наявні 40 найменувань лікарських засобів на загальну суму понад 10 млн грн, що дозволяє проводити лікування дітей з онкологічними захворюваннями відповідно до стандартів лікування.