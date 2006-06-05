Перший заступник генпрокурора не радить наслідувати Гайсинського

Перший заступник генерального прокурора України Сергій ВИНОКУРОВ негативно ставиться до конфлікту, який виник між прокурором Київської області Юрієм ГАЙСИНСЬКИМ та міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

«Це сумна подія, будемо говорити так, коли посадові особи виясняють свої стосунки на шпальтах газет чи в ефірі», - сказав С.ВИНОКУРОВ.

«Що стосується висловлювань і міністра, і прокурора області, то я негативно ставлюсь до висловлювань як одного, так і іншого. Це питання публічності. Немає ніяких підводних каменів в цьому питанні. Але це поважні люди, я з повагою ставлюсь як до міністра внутрішніх справ, так і до прокурора області. Але я вважаю, що їхні дії невірні», - додав заступник генпрокурора.

Продовжуючи цю тему, С.ВИНОКУРОВ також зауважив, що рішення за відповідною кримінальною справою приймається прокурором, який її безпосередньо веде. «Безумовно, прокурор має можливість офіційно відреагувати на ті дії, які відбуваються по цій кримінальній справі, але в рамках тільки законності чи незаконності цих дій», - зазначив С.ВИНОКУРОВ. (Конфлікт між Ю.ГАЙСИНСЬКИМ та Ю.ЛУЦЕНКОМ виник через кримінальну справу, порушену за фактом побиття Бориспільського міжрайонного прокурора Олександра КУЗОВКІНА – УНІАН).

С.ВИНОКУРОВ нагадав, що кримінальна справа порушена за фактом побиття О.КУЗОВКІНА, розслідується. «Є посадові особи, які займаються розслідуванням цієї справи і приймають рішення», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів про заяву, яку Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ надіслав на ім’я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за розголошення даних досудового слідства у справі про побиття О.КУЗОВКІНА, С.ВИНОКУРОВ відповів: «Не знаю. Вперше чую. Не може вимагати нічого прокурор області від генерального прокурора». Але при цьому С.ВИНОКУРОВ додав, що якщо така заява надійшла, «вона безумовно буде розглянута в рамках тих повноважень, які є у Генеральної прокуратури».

Говорячи про проведення Ю.ГАЙСИНСЬКИМ сьогодні у Києві прес-конференції з зазначеного приводу, С.ВИНОКУРОВ сказав, що, наскільки йому відомо, прокурор Київщини наразі перебуває на лікарняному. «Це (проведення прес-конференції – УНІАН) його приватна справа, він може їх (інтерв’ю) давати. Але я не рекомендую це робити не тільки Юрію Олександровичу, а і не рекомендував би це робити і іншим прокурорам по тим справам, які не знаходяться у провадженні цих прокурорів», - сказав С.ВИНОГРАДОВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети “Сегодня” і інтернет-видання “Обком”, нібито ввечері 19 травня в Києві охоронці сина Президента Андрія ЮЩЕНКА поранили бориспільського міжрайонного прокурора О.КУЗОВКІНА.

Генеральна прокуратура, а також Центр громадських зв`язків Головного управління МВС України в м. Києві, заявили про непричетність сина Президента до інциденту з О.КУЗОВКІНИМ.

На цьому наголошував також і міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Разом з тим прокурор Київської області Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ заявив, що міністр внутрішніх справ України не мав права категорично говорити про непричетність до інциденту з прокурором Бориспільської міжрайонної прокуратури О.КУЗОВКІНИМ сина Президента. Прокурор Київської області звинувачував Ю.ЛУЦЕНКА у брехні і в розголошуванні даних досудового слідства у справі О.КУЗОВКІНА.

30 травня Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що О.КУЗОВКІН разом зі своїм водієм у прокуратурі не впізнали на фото А.ЮЩЕНКА.

1 червня Ю.ЛУЦЕНКО висловив думку, що Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ не відповідає займаній посаді.

Сьогодні на прес-конференції Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ повідомив, що 29 травня звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА за розголошення ним даних досудового слідства у справі про інцидент, який стався з О.КУЗОВКІНИМ, і наполягатиме, щоб цю справу було порушено.