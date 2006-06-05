Американці піхотинці знічев`я перебудують всю Феодосію

Американські військові будівельники звернулися до мера Феодосії з пропозицією побудувати для школярів спортивний майданчик або футбольне поле.

Про це повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор КНЯЗЬ, коментуючи газеті “Народна армія” події довкола прибуття у порт Феодосії вантажу з інженерною технікою та будівельними матеріалами і американськими резервістами інженерних та будівельних спеціальностей.

За його словами, поки техніка проходить етап розмитнення, у американських військових будівельників є на це час і можливості.

Як зазначив І.КНЯЗЬ, американські військові будівельники після прибуття в Україну попросили “дати їм яку-небудь роботу”. ”Адже, як пояснило командування американського підрозділу, резервісти не мають часу для відпочинку, - зазначив І.КНЯЗЬ - І начальник Феодосійського військового санаторію, де вони розмістилися, з готовністю відгукнувся на це прохання. У перший день вони привели у порядок територію санаторію”.

Американські військові також підготували пляжі Феодосії до купального сезону. “Цим самим американці показують, що прибули сюди будувати, а не відпочивати, - підкреслив віце-адмірал І.КНЯЗЬ.