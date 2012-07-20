Мешканці гуртожитків зможуть завершити приватизацію

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Як зазначив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк, програма дає право жителям державних гуртожитків приватизувати приміщення, які вони займають, після того, як будівлі передадуть у власність територіальних громад.

«Нарешті процес приватизації, розпочатий ще на початку незалежності нашої країни, об'єктивно повинен бути завершений», - сказав він.

У прес-службі зазначили, що Мінрегіон розробляє нормативно-правову базу для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, які були включені до статутних капіталів корпоратизованих підприємств.

На думку А.Близнюка, виконання програми стримує відсутність коштів у місцевих бюджетів, відсутність технічної документації (інвентарних справ, схем інженерних мереж), а також джерел фінансування на їх відновлення.

Також, за його словами, утруднюють передачу гуртожитків у комунальну власність незадовільний технічний стан будівель, необхідність переведення жителів на індивідуальні абонентські розрахунки з підприємствами тепло-, електро-, газо-, водопостачання і водовідведення, передача інженерних мереж спеціалізованим комунальним підприємствам.

Згідно з програмою, у власність територіальних громад планується передати 214 гуртожитків у поточному році, 263 у 2013 році, 294 у 2014 році і 287 гуртожитків у 2015 році. Пооб'єктний перелік гуртожитків, їх кількість та орієнтовні обсяги фінансування включені до програми за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів у рівному співвідношенні.

Виконання програми забезпечить прийняття у власність територіальних громад 1058 гуртожитків загальною площею 2,457 млн. кв.м. Необхідний обсяг витрат становить 1 млрд 224,4 млн. грн, з них кошти державного бюджету - 612,2 млн. грн.

Програмою передбачено такі взаємні обов'язки: держава виділяє місцевим бюджетам кошти на виготовлення необхідної технічної документації, капітальні ремонти або ремонт дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромереж і ліфтів, а органи місцевого самоврядування на підставі проектної документації розраховують необхідні обсяги фінансування. При цьому роботи оцінюються на основі опосередкованої вартості робіт у цьому регіоні, розрахованої регіональними підрозділами Державного науково-дослідного і проектно-дослідного інституту «НДІпроектреконструкція».

Як повідомляв УНІАН, 18 липня 2012 року Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки».

Верховна Рада ухвалила цей закон 21 червня.