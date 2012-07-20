Через спеку українці можуть не дочекатися дешевих кавунів

Про це повідомила керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Тетяна Гетьман, пишуть «Комментарии».

За словами Гетьман, засуха і спека призвели до того, що фермерам довелося пересівати середні та пізні сорти кавуна. Разом з тим, за тиждень оптові ціни на ягоду піднялися на 20%, що сприяло зростанню в роздробі.

«Ціни на кавун почали рости, із середніми та пізніми сортами у фермерів проблеми, їх деякі навіть пересівали. Якщо минулого тижня ціна опустилася до 0,8 грн / кг, зараз мінімальна ціна найчастіше озвучується на рівні 1 грн / кг », - каже Гетьман.

Засуха і сильна спека негативно позначилися на дозріванні пізніх сортів кавуна, ціни на цю продукцію вже в серпні будуть вище торішніх на 10-20%. До середини серпня попит на кавун досягає максимального значення, саме в цей момент пропозиція кавунів на ринку може різко знизитися, що спровокує стрибок цін.