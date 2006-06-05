На продовольчому ринку найбільше подорожчали овочі, фрукти, хліб

У травні 2006 року інфляція в Україні становила 0,5%, в січні-травні - 2,8%. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, ціни на продовольчі товари в травні знизилися на 0,3%, на непродовольчі товари - зросли на 0,4%, на послуги - також підвищилися на 3,6% (у квітні знизилися на 0,8%).

На продовольчому ринку в травні найбільше подорожчали овочі, фрукти, хліб і хлібобулочні вироби - на 6,9%, 4,9% і 1,2% відповідно. Ціни на ковбасні і вуджені вироби, а також цукор піднялися на 0,1%, на крупи і боби – 0,2%, на кондитерські вироби на - 0,5%.

Водночас, ціни на м`ясо і птицю знизилися на 1,3%, вершкове масло - на 1%, соняшникову олію - на 0,2%, молоко і молочну продукцію - на 3,2%, яйця - на 15,6%, картоплю - на 10,4%.

На ринку непродовольчих товарів, зокрема, вартість одягу, галантереї і трикотажних виробів, меблів і медикаментів зросла на 0,1%, одягу і друкованих видань - на 0,2%, взуття парфумерно-косметичних товарів і будівельних матеріалів - на 0,3%, галантереї – на 0,4%. Найбільше підвищилися ціни на пально-мастильні матеріали - на 4,1%.

Разом з тим, вартість телерадіотоварів знизилася на 0,3%, ціни на електротовари залишилися без змін.

У сфері послуг у травні зафіксоване зростання споживчих цін на послуги міського автотранспорту - на 0,2%, початкова загальна освіта - на 0,7%, послуги у сфері охорони здоров`я - на 0,8%, індивідуальні послуги - на 1,6%, вартість оренди нерухомості - на 0,1%. Найбільше зросли ціни на електроенергію, газ, тепло і воду - на 8,4%

Ціни на послуги пасажирського залізничного транспорту, зв`язку і вищої освіти в травні не змінилися

Довідка УНІАН. У квітні 2006 року дефляція становила 0,4%. У травні 2005 року інфляція становила 0,6%, в січні-травні 2005 року - 3,9%.