Остап Ступка: Лікарів, коли батько помер, поруч не було

«Батько помер о 6.45 (у неділю, 22 липня - ред.) У лікарні у Феофанії, - розповів газеті "Сегодня"син актора Остап Ступка. - Ми в суботу провели з ним цілий день, але на жаль, увечері поїхали. Поговорити з ним ми не могли, тому що останні кілька днів тато вже не міг спілкуватися. Але ми все одно сподівалися ... Він був сильною людиною, тому тримався. Лікарів, коли він помер, поруч з ним не було - у нашої медицини були вихідні. Але вони нас і не обнадіювали, хвороба з`їдала його на очах. Ми навіть хотіли забрати його додому ... Все, вибачте, більше не в силах говорити».

Сам актор, який відсвяткував у минулому році свій 70-річний ювілей, говорив: «Згадую слова батька:« Головне дотягнути до 70-ти, а потім живи, скільки хочеш!». Я кожен день прошу Господа дати мені дотягти до цього віку, а там вже буде новий день». Щодо свого здоров`я Богдан Сильвестрович мужньо віджартовувався до останнього: «Не дочекаєтеся! Зі мною все в порядку. А якщо серйозно, то скаржитися на свої болячки я не хочу, та й не звик якось ».

Видання нагадує, що останні місяці Богдан Ступка провів в лікарні «Феофанія», а до цього неодноразово оперувався у німецьких лікарів (кошти на лікування - 550 000 гривень - тоді виділив Кабмін). Але все марно - рак виявився сильнішим.

Церемонія прощання з Богданом Ступкою відбудеться завтра в театрі Франка. Поховають актора на Байковому кладовищі.