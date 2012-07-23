Проти племінника Герман порушили кримінальну справу

11:08, 23 липня 2012
Суспільство
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Проти племінника радника Президента України Ганни Герман львів’янина Олега Б. порушено кримінальну справу за хуліганство. 

Про це повідомило УНІАН джерело в Міністерстві внутрішніх справ України.

За інформацією співрозмовника агентства, 21 липня близько 6-ї години ранку в Сихівський райвідділ міліції Львова надійшло повідомлення про те, що біля нічного клубу «Райончик» на проспекті Червоної калини у Львові невідомі б’ють жінок.

На місце події слідчо-оперативна група встановила, що випадкові свідки побачили, як з приміщення нічного клубу чоловік вивів жінку на пізньому терміні вагітності і неподалік клубу почав нещадно бити. Свідки, а це були два юнаки і дві дівчини, кинулися захищати вагітну жінку. У цей час їх почала бити охорона, що супроводжувала чоловіка, який бив вагітну. Внаслідок цього захисники вагітної жінки отримали численні травми. Постраждали двоє дівчат і хлопець, одній з дівчат охоронець розбив голову пляшкою.

За інформацією джерела, співробітники слідчо-оперативної групи та наряд патрульно-постової служби, які намагалися зупинити бійку, отримали спротив від розлюченого чоловіка та його охорони. Чоловік дав вказівку охороні «мочити ментів».

Внаслідок дій охоронців жінка-слідчий отримала численні травми і була госпіталізована в лікарню з діагнозом «струс мозку», «закрита черепно-мозкова травма» і «забої тіла».

Працівникам міліції вдалося зупинити бійку. Було затримано чоловіка, який бив вагітну жінку і свідків цього. Цим чоловіком виявився 29-річний львів’янин О.Б., який доводиться племінником раднику Президента України Г.Герман, зазначило джерело. Також затримано одного із його охоронців, жителя Київської області. Вони обоє на даний час перебувають в ізоляторі тимчасового тримання міста Львова.

Проводяться слідчі дії, порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу, поінформувало джерело в МВС.

У відділі зв’язків з громадськістю МВС України у Львівській області кореспонденту УНІАН підтвердили факт інциденту біля нічного клубу у Львові і порушення кримінальної справи за фактом хуліганських дій. Також підтвердили, що затримано двоє осіб. Однак деталей не повідомили, посилаючись на те, що триває розслідування.

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