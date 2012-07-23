Земля, де знайшли тунель контрабандистів, колись належала співробітнику СБУ

У понеділок в будинку працюватиме комісія служби безпеки України, пише ТСН із посиланням на власні джерела. Вже найближчими днями його підірвуть або затоплять.

В будинку ніхто не жив. Але прізвище людини, яка тут була найчастіше, вдалося дізнатись у правоохоронців – це відомий в Ужгороді бізнесмен і меценат.

У 2004 році ділянки в цьому районі Ужгорода виділили кільком співробітникам Служби безпеки за заслуги. Один із них продав свою ділянку, з-під якої через 4 роки, вирили тунель. Експерти наполягають що тунель новітній. Над ним попрацювали спеціальні землерийні машини. Коли господар будувався, сусіди дивувались, що він без кінця вивозив звідти землю. Думали, що той риє басейн. Правоохоронці, окрім саморобних вагонеток, рейок, моторів та контрабандних цигарок, вилучили з будинку кілограм білого порошку. Чи були це наркотики – покаже експертиза. Окрім цього, знайшли п'ять паспортів громадян Афганістану. Будівельники, що працюють поряд, часто бачили, як до хати приїжджає мікроавтобус із людьми.