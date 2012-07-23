У Кіровограді троє молодиків з вікна BMW стріляли по перехожих

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Стрільба велася із пневматичних пристроїв для страйкболу. Подібна зброя, зазначають у прокуратурі, перебуває у вільному продажу.

Автомобіль порушників по «гарячих слідах» зупинили працівники ДАІ під час відпрацювання міста.

Від пострілів пластиковими кулями отримав травми молодий кіровоградець.

За вказаним фактом міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.