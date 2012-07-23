Власник Rozetka.ua покаявся перед Податковою

Про це Чечьоткін написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Провівши консультації з аудитом – змушений погодитися: у роботі нашої компанії були деякі порушення податкового законодавства. Після зустрічі з керівництвом податкової Києва, менеджмент прийняв рішення добровільно оплатити суму донарахованих по акту податків у бюджет", - повідоми Чечьоткін.

Він також додав, що таким чином "це дозволить уникнути карного переслідування для менеджменту, а Розетці продовжити працювати в Україні".

Нагадаємо, 19 квітня робота Rozetka.ua була припинена у зв'язку з діями податкової інспекції, яка звинуватила магазин в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 мільйонів гривень. Згодом робота сайту була відновлена в обмеженому режимі.