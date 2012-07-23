Власник Rozetka.ua покаявся перед Податковою

19:23, 23 липня 2012
Суспільство
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Власник Rozetka.ua Владислав Чечьоткін визнав, що «наїзд» Податкової на його магазин був абсолютно обґрунтованим. Також він визнав обґрунтованими претензії податківців щодо виплати податків.

Власник Розетки визнав претензії податківців обгрунтованими

Про це Чечьоткін написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Провівши консультації з аудитом – змушений погодитися: у роботі нашої компанії були деякі порушення податкового законодавства. Після зустрічі з керівництвом податкової Києва, менеджмент прийняв рішення добровільно оплатити суму донарахованих по акту податків у бюджет", - повідоми Чечьоткін.

Він також додав, що таким чином "це дозволить уникнути карного переслідування для менеджменту, а Розетці продовжити працювати в Україні".

Нагадаємо, 19 квітня робота Rozetka.ua була припинена у зв'язку з діями податкової інспекції, яка звинуватила магазин в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 мільйонів гривень. Згодом робота сайту була відновлена в обмеженому режимі.

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