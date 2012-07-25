Кримінальний огляд (по областях)

Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю УМВС у Полтавській області.

За їх даними, податківець систематично вимагав і одержував хабарі від бізнесменів, яких притягав до кримінальної відповідальності. За гонорар він закривав кримінальні справи, змінював кваліфікації злочинів і процесуальний статус злочинців і здійснював подальше «кришування» їх злочинної діяльності.

«Так би і продовжувалося далі, але до міліції звернувся один громадянин із заявою про те, що податківець вимагає у нього хабар у сумі 80 тис. грн за повернення бухгалтерських і фінансових документів, закінчення слідства у справі його батька в максимально стислі терміни», - повідомляє прес-служба.

За даними прес-служби, податківець призначив зустріч у міському парку Полтави, де передав записку з номером мобільного телефону довіреної особи для отримання хабара.

«Знайомого податківця був затримано «на гарячому» під час отримання грошових коштів у сумі 80 тис. грн», - повідомили в міліції.

У міліції відзначають, що вирішення справи через посередника не допоможе чиновникові уникнути покарання. Зараз його затримано і проти нього порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

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У Дніпропетровську за примушування неповнолітніх до занять проституцією співробітники міліції затримали 41-річну місцеву жительку.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Дніпропетровській області.

За даними ВЗГ, надаючи оголошення до газет про високооплачувану роботу для жінок, зловмисниця примусово використовувала дівчат як повій. Зокрема, цього року затримана шляхом обману, використовуючи тяжке матеріальне становище, завербувала двох неповнолiтніх мешканок Дніпропетровська, одна із яких є сиротою. Інші факти злочинної діяльності затриманої перевіряються.

Слідчим управлінням обласної міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції вказаної статті, зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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У Дніпродзержинську затримано двох 22-річних гвалтівників 14-річної дівчини.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Як стало відомо, дівчинка поверталась з гостей додому, на вулиці до неї підійшли двоє п’яних парубків та, схопивши за руки, відтягли до лісосмуги. Жорстоко побивши дівчину, чоловіки почати погрожувати їй фізичною розправою, після чого зґвалтували.

Завдяки оперативним та злагодженим діям працівників міліції менш ніж за годину зловмисники були затримані.

За даним фактом слідчим відділом Дніпродзержинського міського відділу міліції було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Наразі гвалтівники затриманi в порядку ст. 115 КПК України та перебувають під вартою.

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На Харківщині припинено діяльність злочинної групи, що продавала жінок для сексуальної експлуатації на території Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомилиу прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управлінні прокуратури області Олександра Бабікова.

За його даними, до злочинної групи входило двоє громадян України та двоє громадян Російської Федерації. У липні всіх чотирьох заарештовано на місці злочину. О.Бабіков зазначив, що внаслідок діяльності злочинців постраждало 10 жінок, у тому числі одна неповнолітня. Ведеться слідство.

О.Бабіков також повідомив, що в Харкові правоохоронці виявили злочинну групу, яка займалася контрабандою в Україну сильнодіючих отруйних медичних препаратів. За його даними, на цей час усіх учасників злочинного угрупування затримано. На складі, де злочинці зберігали контрабанду, виявлено більш як 1 тонну медпрепаратів вартістю понад 1 млн дол.

У цілому, за даними О.Бабікова, на Харківщині з початку року правоохоронці виявили та знешкодили 8 організованих злочинних угруповань та 1 злочинну організацію, у діяльності яких брали участь 32 особи (з них 22 – заарештовані).

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Роздільнянському районі Одеської області в результаті оперативно-розшукових заходів викрито 15-річного місцевого жителя та жителя Котовського району, обидва - вихованці школи-інтернату.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що вони вночі на місцевому цвинтарі пошкодили хрести на трьох могилах.

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На Кіровоградщині працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили приватного підприємця, який організував у Кіровограді підпільний цех із виробництва фальсифікованого дизельного пального.

У правопорушника вилучено 30 тис. літрів згаданого пального, повідомили УНІАН у Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

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У Старокостянтинівському районі Хмельницької області 23 липня в будинку 60-річного пенсіонера, його зять – 40-річний безробітний місцевий житель, на ґрунті неприязних відносин пострілом із власної зареєстрованої мисливської рушниці вбив господаря, після чого намагався покінчити життя самогубством, випивши невстановлену рідину.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України, чоловіка госпіталізовано. Зброю вилучено.

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На Вінниччині працівники УБОЗу вилучили 5 кг контрабандного золота вартістю 1,5 млн. грн..

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України.

Працівники вінницького УБОЗу спільно з прикордонниками та митниками під час оперативно-профілактичного відпрацювання Могилів-Подільського зупинили для перевірки рейсовий автобус «Кишинів-Москва», за кермом якого перебував 42-річний житель сусідньої держави.

За словами заступника начальника УБОЗ УМВС Володимира Оголенка, в салоні автобусу правоохоронці виявили господарську сумку, в якій знаходився незадекларований товар, а саме, золоті вироби загальною вагою 4 кг 800 гр. За попередніми оцінками, ювелірні прикраси, які водій намагався провезти контрабандним шляхом, оцінюються на суму понад 1, 5 млн грн.

Вилучене золото направлене на дослідження в НДЕКЦ при УМВС.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Проводиться подальша перевірка.