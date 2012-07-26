Два офіцери міліції скоїли вбивство, щоб заволодіти житлом

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

В повідомленні зазначається, що “слідством встановлено, що злочин (пп.6, 12 ст. 115 КК – Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) скоєно групою осіб у складі слідчого одного з райвідділів столичної міліції, колишнього слідчого міліції та особи, яку раніше вже було засуджено за шахрайство”. Також повідомляється, що одного з підозрюваних заарештовано, а щодо інших вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

В повідомлені сказано, що “злочин було розкрито завдяки злагодженим діям оперативних працівників Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві, які виявили принциповість викрити «перевертня» у своїх лавах”.