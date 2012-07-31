В Одеському яхт-клубі заявляють про рейдерську атаку

Про це повідомила УНІАН комерційний директор ТОВ Тетяна Бондаренко.

За її словами, «прийшовши сьогодні на роботу, близько 30 співробітників яхт-клубу побачили нових охоронців, які їх не допустили на робочі місця, мотивуючи тим, що приступив до роботи новий директор і звільнив всіх з посад».

Т.Бондаренко заявила, що «в травні цього року суд визнав право власності на 30% статутного фонду в ТОВ «Яхт-клуб «Одеса-2009» за її чоловіком Анатолієм Бондаренком і відновив його на посаді директора цього підприємства».

Проте два тижні тому, зазначила Т.Бондаренко, на яхт-клуб вже було здійснено напад, унаслідок чого дістав поранення з травматичного пістолета один зі співробітників охоронного агентства «Грифон», було побито шибки в будівлі. Але тоді охоронцям вдалося відбитися від групи нападників, яких найняв співвласник яхт-клубу, що оголосив себе директором.

Фахівцями Одеського порту псування орендованого яхт-клубом майна було оцінено в 50 тис. грн.

Коментуючи на прохання УНІАН ситуацію з силовим захопленням підприємства, начальник Сектора зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одесі Тетяна Хмельницька заявила, що «співробітники Приморського РВВС Одеси тримають ситуацію під контролем. Йде перевірка фактів, викладених у заяві керівництва яхт-клуб, яку направлено до органів внутрішніх справ і прокуратури Одеси».

«Їм буде дана правова оцінка», - запевнили в Одеському міськУВС.