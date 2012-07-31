Прибутки Deutsche Bank скоротилися майже вдвічі

Чистий прибуток найбільшого німецького банку Deutsche Bank у другому кварталі 2012 року знизився приблизно в два рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 661 млн євро проти 1,2 мільярда євро, свідчать дані фінансової звітності банку, пише РІА "Новости".

Виручка банку зменшилася за квітень-червень на 6% і склала 8 мільярдів євро.