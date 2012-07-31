У Польщі ідентифікували 8 з 9 жертв вчорашньої ДТП

У Польщі попередньо ідентифікували восьмеро з дев'яти загиблих у вчорашньому зіткненні пасажирського мікроавтобуса з поїздом у Лодзькому воєводстві в центральній частині країни.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Окружної прокуратури у Лодзі, котра займається розслідуванням цієї справи, Кшиштоф Копаня більшість жертв трагедії мають від 21 до 30 років, а найстаршою загиблою є 44-річна жінка.

Жертв трагедії ідентифікували на підставі документів, котрі слідчі отримали від працедавця українців, та допомоги знайомого загиблих.

К.Копаня сказав, що одного чоловіка не вдалося ідентифікувати через значні ушкодження тіла.

"Сьогодні прокурор вирішить, чи проводити аналіз DNA", - сказав він.

Співрозмовник агентства підтвердив, що вчорашня аварія забрала життя 6 жінок та 3 чоловіків.

Він також сказав, що мікроавтобус, котрим їхали українці, був позичений їх працедавцем.

"Автомобіль настільки знищений, що не знаємо, чи у ньому проводилися якісь переробки, котрі дозволяли би їхати 10 пасажирам. Знаємо, що він, згідно з документами, мав би перевозити до шести людей", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора о 5.45 ранку на нерегульованому залізничному переїзді у Братошевічах сталося зіткнення потягу із мікроавтобусом, котрий перевозив 10 людей, восьмеро з яких загинуло на місці, а 1 жінка померла кілька годин пізніше у лікарні.

Аварію пережила близько 20-річна дівчина, котра, за даними лікарів, перебуває у тяжкому, але стабільному стані.

За попередніми даними польських правоохоронців, причиною аварії стало те, що водій мікроавтобуса не зупинився перед знаком STOP та в'їхав під поїзд, котрий рухався зі швидкістю близько 80 кілометрів на годину.