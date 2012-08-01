Українці витрачають на візи в ЄС 40 млн євро на рік

Про це журналістам повідомили представники громадської ініціативи «Європа без бар’єрів», передає радіо «Свобода».

Водночас понад 40% заявників звертаються за допомогою до нелегальних або напівлегальних фірм-посередників

«На сайті однієї такої фірми-посередника написано: Шенгенська віза всього за 190 євро. Акція це в них така (а зазвичай це 250). З’ясувалося, що за 190 євро людина отримує одноразову Шенгенську візу з метою в’їзду «туризм», отриману в консульстві Польщі. Польський «шенген» – це взагалі найпростіше що можна оформити. Для цього не вимагається взагалі нічого, крім оплаченого ваучера готелю, паспорта і 35 євро», – сказав на прес-конференції головний редактор журналу «Український туризм» Юрій Самойлов.

Раніше МЗС України та посольства країн-членів ЄС неодноразово попереджали українців не користуватися у питанні отримання віз послугами посередників та неакредитованих туристичних фірм.