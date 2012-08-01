Українці витрачають на візи в ЄС 40 млн євро на рік
На візи до країн Європейського Союзу українці щороку витрачають близько 40 млн євро.
Про це журналістам повідомили представники громадської ініціативи «Європа без бар’єрів», передає радіо «Свобода».
Водночас понад 40% заявників звертаються за допомогою до нелегальних або напівлегальних фірм-посередників
«На сайті однієї такої фірми-посередника написано: Шенгенська віза всього за 190 євро. Акція це в них така (а зазвичай це 250). З’ясувалося, що за 190 євро людина отримує одноразову Шенгенську візу з метою в’їзду «туризм», отриману в консульстві Польщі. Польський «шенген» – це взагалі найпростіше що можна оформити. Для цього не вимагається взагалі нічого, крім оплаченого ваучера готелю, паспорта і 35 євро», – сказав на прес-конференції головний редактор журналу «Український туризм» Юрій Самойлов.
Раніше МЗС України та посольства країн-членів ЄС неодноразово попереджали українців не користуватися у питанні отримання віз послугами посередників та неакредитованих туристичних фірм.