У Львові перекрили канал наркотиків з Голландії

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, нещодавно у Львові було затримано 44-річного місцевого жителя під час збуту 1 кг гашишу та 400 таблеток «екстезі», ринкова вартість яких становить близько 200 тис. гривень.

Встановлено, що наркотики львів’янин отримував від свого знайомого з Голландії, який переправляв їх поштовим переказом.

За словами затриманого, наркотичні речовини він планував переправити для реалізації до Дніпропетровська.

Стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У ГУБОЗ відзначають, що цього року на Львівщині працівниками управління було перекрито також 2 міжнародних канали контрабандного постачання героїну з Польщі.