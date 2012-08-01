Храм, розташований під скелею, постраждав від величезної брили

Як повідомили кореспонденту УНІАН в сільській раді, інцидент стався у вівторок. Кількатонні брили каменю, які обвалилася зі скелі, впали прямо на храм святого Онуфрія, який розташований під нею. Як наслідок повністю зруйновано стіну при вході до церкви.

На місці події ведуть роботи щодо попередження обвалу ще однієї брили, яка нависає над храмом.

Довідка УНІАН. Мурована церква святого Онуфрія була збудована у Рукомиші в 1768 році. У ній зберігається скульптура святого, виготовлена у XVIII столітті славетним скульптором Іваном Георгієм Пінзелем.

Поруч із церквою у скелі зберігся храм колишнього печерного монастиря, в якому перші ченці поселились наприкінці XIII століття.