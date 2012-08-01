Князя Володимира проголошено покровителем Збройних сил України

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ.

Спеціально до цієї події, з благословення Предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира, в іконописній майстерні Лаври була написана велика ікона святого рівноапостольного князя Володимира, яка була освячена його Блаженством.

Чин проведено відповідно до звернення віруючих військовослужбовців та особисто начальника Генерального штабу Збройних сил України від 8 листопада 2011 року з проханням щодо проголошення небесного покровителя ЗСУ.

В урочистостях з цієї нагоди взяли участь перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник, представники Генерального штабу ЗСУ, віруючі військовослужбовці.

У подальшому (у вересні – грудні 2012 року) планується, за погодженням з Міністерством оборони України, проведення Всеукраїнської військово-християнської хресної ходи з іконою та мощами святого рівноапостольного князя Володимира з відвіданням військових гарнізонів та військових частин України.