"Батьківщина" веде студентів до Кабміну захищати стипендії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Проведення акції присвячено рішенню уряду щодо зменшення студентських стипендій, згідно з яким кожен студент втрачає 200 грн, що в підсумку дозволяє зменшити видатки державного бюджету на суму близько 52 млн грн, йдеться в повідомленні.

«Насправді уряд забирає гроші в студентів та направляє кошти на інші джерела. Молоді активісти вважають, що для уряду будівництво вертолітних майданчиків, корупція, тіньове фінансування виборів тощо є більш важливим, аніж студентські стипендії і, користуючись пасивною позицією студентів щодо участі в політичному житті, влада вирішила обібрати студентів. Але студенти не мовчатимуть. Навпаки, в такий спосіб влада сама розбудить студентів до активної позиції на виборах!», - наголошується в повідомленні.

Ініціаторами акції виступають опозиційні молодіжні організації.

Початок акції о 09.30.

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Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Міносвіти запевнили, що усім без винятку ВНЗ видатки на виплату стипендії та індексації перераховані у повному обсязі.

В міністерстві наголосили, що на сьогодні розмір мінімальної академічної ординарної (звичайної) стипендії студента вищого навчального закладу ІІІ – IV рівнів акредитації становить 530 грн на місяць. Враховуючи, що така стипендія підлягає індексації на 36,7%, або на 194,51 грн, студент має отримати 530+194,51=724,51 грн.