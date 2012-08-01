Трирічну дівчинку у Луганській області викрали, щоб замінити нею вбиту дитину

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокуратури Луганської області Олександр Зайцев.

За його словами, встановлено, що в грудні 2010 року і в лютому 2011 року ця жінка вбила двох усиновлених малолітніх дітей (2007 і 2008 років народження). Їх трупи поховала разом зі своїм чоловіком.

«Двоє вбитих дітей - дівчатка, ніхто про вбивство не знав, їй вдалося це якось приховати. За документами діти живі. Виходячи з цього, вона їздила по району, шукала дівчаток, відповідних за віком, щоб замінити ними вбитих нею дітей. Тобто вона планувала вкрасти ще одну дівчинку», - сказав О.Зайцев.

Водночас він не зміг прокоментувати інформацію міліції про те, що спочатку жінка хотіла вкрасти 6-річного хлопчика, з яким у момент викрадення гралася дівчинка.

«Цей момент мені невідомий», - зазначив О.Зайцев.

За його словами, на даний момент труп однієї з убитих дівчаток уже знайдений, пошуки другого тривають.

«Зараз жінку та її чоловіка затримано, порушену раніше справу перекваліфіковано в ст.146 КК України - викрадення людини. Крім того, проти жінки порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених п. п. 2,4,13 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Надалі ці дві справи будуть об'єднані в одне провадження», - уточнив О.Зайцев.

Як повідомляв УНІАН, в селищі Сімейкіне Краснодонського району Луганської області ввечері 30 липня невідомі викрали 3-річну дівчинку Христину Кабакову й відвезли на мотоциклі у невідомому напрямку.

Як з'ясували правоохоронці, сім'я дівчинки малозабезпечена, а її батько раніше був судимий. Увечері, коли сталося викрадення, Х.Кабакова гралася із сусідським 6-річним хлопчиком. Він став єдиним свідком події. За словами хлопчика, до них під'їхав мотоцикл із «люлькою», в якому були жінка й чоловік, а також дівчинка-підліток. Жінка спочатку хотіла схопити хлопчика, але той ухилився, й вона схопила трирічну Христину, кинула її в люльку, де сиділа дівчинка-підліток, й вони поїхали.

31 липня вночі міліція знайшла викрадену дівчинкуживою й здоровою в будинку викрадачів.