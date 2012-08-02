Журналістам сказали самим боротися за свої права

Томенко підкреслив, що передвиборча кампанія розпочалася "з кричущого факту перешкоджання журналістській діяльності", маючи на увазі інцидент з журналістом інтернет-видання "Українська правда" Мустафою Найємом, пише Комерсант-Україна.

На думку Томенка, проблеми для журналістів можуть виникнути в зв'язку з вимогами закону "Про вибори народних депутатів", прийнятого Радою 17 листопада 2011 року.

"У законі сказано, що вести передвиборну агітацію не можуть громадяни без українського громадянства. А ведучі наших відомих телевізійних політичних ток-шоу не є громадянами України. Перед виборами їхні ток-шоу будуть чистої води агітацією. Савік Шустер активна людина, але його участь в передвиборчій агітації - порушення закону, і на це треба реагувати", - уточнив віце-спікер.

Ведучий суспільно-політичного ток-шоу "Шустер Live" з Миколою Томенко не згоден: "Саме шоу не є агітацією. Воно не проходить під політичним гаслом будь-якої партії", - завив Шустер.

В Інституті Медіа Права переконані, що за грубе порушення закону про вибори ЗМІ можуть втратити ліцензію: "Подібні рішення приймає суд, а приводом до перевірки можуть послужити звернення громадян до ЦВК або Нацрада з питань телебачення і радіомовлення".

Член ЦВК Ігор Жиденко рекомендує журналістам самим боротися за свої права.

"Ви повинні самі боротися за свої права, а не сподіватися, що це зробить хтось замість вас", - сказав він, звертаючись до журналістів.