Водій мікроавтобуса з українцями, що потрапив у ДТП у Польщі, був п'яним

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар Окружної прокуратури у Лодзі Кшиштоф Копаня з посиланням на висновки судмедекспертів за результатами розтину тіла водія.

"На момент аварії він мав у крові 1,52 проміле алкоголю", - сказав співрозмовник агентства.

Він зауважив, що кількість алкоголю у крові 30-ти річного водія перевищувала мінімально дозволену польським законодавством норму у 7,5 разів.

"Кількість алкоголю не може перевищувати 0,2 проміле. Від цієї норми до 0,5 проміле водій вважається під впливом алкоголю, а понад 0,5 проміле - п'яним", - сказав представник прокуратури.

Він зауважив, що в інших пасажирів, котрі загинули в ДТП, не виявлено алкоголю у крові.

Співрозмовник агентства сказав, що слідчі планують оприлюднити результати свого розслідування причин ДТП у другій половині серпня, зауваживши, що вони очікують на висновки відповідних експертів, котрі, серед іншого, досліджують технічний стан автомобіля.

"Ми хочемо якнайшвидше завершити розслідування цієї справи", - сказав він.

За його словами, слідчі поки не допитали дівчину, яка єдина вижила в аварії, оскільки лікарі заборонили проводити з нею слідчі дії.

Довідка УНІАН. Катастрофа минулого понеділка забрала життя 9 людей, більшість з яких мешканці Тернопільської області віком від 21 до 30 років. Українці, котрі приїхали до Польщі працювати сезонними робітниками на фабриці з переробки овочів та фруктів компанії Rolfoods, загинули, коли їхали вранці пасажирським мікроавтобусом на роботу.

За попередніми даними польських правоохоронців, водій не зупинився перед знаком STOP перед нерегульованим залізничним переїздом та в'їхав під поїзд.