За допомогу у розкритті вбивства офіцера призначено винагороду
Столична міліція оголосила про винагороду у сумі 5 тис. грн за допомогу у встановленні особи, яка 20 липня в Солом’янському районі міста з вогнепальної зброї вбила 28-річного офіцера Збройних сил та його 20-річну знайому.
Як повідомили УНІАН у столичній міліції, відділ карного розшуку Солом'янського рай управління ГУ МВС України у м. Києві володіє інформацією про те, що до вчинення вбивства може бути причетною особа з такими прикметами: вік - близько 24-30 років, худорлявої статури, сутулий, зріст 170-175 см, волосся коротке русяве, під правою рукою тримав пакунок (можливо барсетку).
Після скоєння злочину невідомий побіг з дитячого майданчику у напрямку між будинками №№15 та 17 на вул. Антонова.
У разі отримання інформації про особу, яка причетна до скоєння даного злочину, міліція просить негайно повідомити за телефонами: 096-706-6662; 093-420-27-98 або 102.
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Як повідомляв УНІАН, у ніч з 19 на 20 липня у дворі будинку на Чоколівському бульварі, на дитячому майданчику, із застосуванням вогнепальної зброї було вчинене подвійне вбивство. Вбиті 20-річна громадянка та 28-річний капітан ЗСУ.
За цим фактом Солом’янським рай управлінням міліції порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).