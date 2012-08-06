За допомогу у розкритті вбивства офіцера призначено винагороду

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, відділ карного розшуку Солом'янського рай управління ГУ МВС України у м. Києві володіє інформацією про те, що до вчинення вбивства може бути причетною особа з такими прикметами: вік - близько 24-30 років, худорлявої статури, сутулий, зріст 170-175 см, волосся коротке русяве, під правою рукою тримав пакунок (можливо барсетку).

Після скоєння злочину невідомий побіг з дитячого майданчику у напрямку між будинками №№15 та 17 на вул. Антонова.

У разі отримання інформації про особу, яка причетна до скоєння даного злочину, міліція просить негайно повідомити за телефонами: 096-706-6662; 093-420-27-98 або 102.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч з 19 на 20 липня у дворі будинку на Чоколівському бульварі, на дитячому майданчику, із застосуванням вогнепальної зброї було вчинене подвійне вбивство. Вбиті 20-річна громадянка та 28-річний капітан ЗСУ.

За цим фактом Солом’янським рай управлінням міліції порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).