В Афінах затримано громадянку України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

Він повідомив, що, за інформацією органів внутрішніх справ Грецької Республіки, підставою для арешту був запит Інтерполу в Республіці Перу. Громадянка України звинувачується владою Республіки Перу у спробі висилки поштовим відправленням з Ліми до Києва у період з 15 червня по 15 серпня 2009 року наркотичної речовини – 280 г кокаїну.

За словами О.Дикусарова, в цей період, як пояснила сама громадянка України, вона перебувала в Перу з метою туризму.

Станом на 6 серпня українка перебуває під арештом у поліцейському відділку аеропорту Афін.

О.Дикусаров повідомив, що Міністерство юстиції Грецької Республіки очікує надходження від перуанської сторони матеріалів екстрадиційної справи українки для ухвалення рішення по суті.