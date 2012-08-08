Спека перетворює ліки на отруту

Іноді за умов високої температури повітря ліки просто не допомагають, а часом можуть і зашкодити здоров'ю.

Стандартна прописка більшості ліків - поличка у шафі. Проте щойно температура перетне +25, більшість медикаментів потребує надійнішої схованки, пише ТСН. Місце для ліків радять готувати в холодильнику.

Проте це зовсім не означає, що туди варто завантажити одразу всю свою домашню аптечку. У групі ризику, переважно, - краплі, мазі та ампули. Як саме зберігати кожен конкретний лікарський засіб, пишуть в інструкції з використання. Та в аптекарів є й універсальні поради. В місцях продажу ліків тежать за режимом. Ідеальна температура в аптеці +20 градусів. Критична вже +25. Директор департаменту Держслужби України з лікарських засобів Олександр Кропивний розповів: "Якщо ви зайшли в аптечний заклад і там температура більше +25, ми вам радимо нічого там не купувати, тому що там фактично не виконуються умови зберігання ліків".