На київській станції метро «Університет» шукали бомбу

Про це Тиждень.ua повідомила начальник прес-служби КП «Київський метрополітен» Надія Шумак.

«Надійшов телефонний дзвінок за номером «102» про замінування станції «Університет», тому станцію закрили о 15:03. Наразі наші фахівці і спеціалісти оглядають станцію на виявлення сторонніх предметів», – повідомила Шумак.

Після проведеного огляду станція «Університет» відновила свою роботу о 15:47.

Нагадаємо, 8 липня правоохоронцям довелося евакуювати близько 8 тисяч громадян внаслідок повідомлення про замінування Палацу спорту. Жодних вибухових пристроїв під час перевірки не було виявлено.