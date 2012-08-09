На київській станції метро «Університет» шукали бомбу
15:51, 09 серпня 2012Суспільство
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Станцію метро «Університет» у Києві закрили через повідомлення про замінування.
Станцію "Університет" закрили для перевірки
Про це Тиждень.ua повідомила начальник прес-служби КП «Київський метрополітен» Надія Шумак.
«Надійшов телефонний дзвінок за номером «102» про замінування станції «Університет», тому станцію закрили о 15:03. Наразі наші фахівці і спеціалісти оглядають станцію на виявлення сторонніх предметів», – повідомила Шумак.
Після проведеного огляду станція «Університет» відновила свою роботу о 15:47.
Нагадаємо, 8 липня правоохоронцям довелося евакуювати близько 8 тисяч громадян внаслідок повідомлення про замінування Палацу спорту. Жодних вибухових пристроїв під час перевірки не було виявлено.
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