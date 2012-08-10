Мати дала втопитися 11-річній дівчинці з хворобою Дауна

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області.

Мама, відпочиваючи біля річки з малолітньою донькою, будучи в стані алкогольного сп'яніння, й знаючи, що дівчинка, внаслідок хвороби Дауна та розвиненої розумової відсталості, не може усвідомлювати значення своїх дій і не вміє плавати, залишила її без належного догляду. Дитина, перебуваючи на кладці, впала у річку та втопилась.

Матір дівчинки неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей, за місцем проживання характеризується негативно, не працює, а єдиний доход у сім'ї - пенсія по інвалідності доньки.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).