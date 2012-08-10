Працівники ДАІ "кришували" розкрадання залізниці

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, направлено до суду кримінальну справу за звинуваченням членів організованої злочинної групи, до складу якої входили співробітники Управління ДАІ ГУМВС України в Донецькій області і співробітники ДП «Донецька залізниця». ОЗГ здійснювала крадіжки майна (зчеплення, хімпоглиначі) з вагонного депо «Костянтинівка».

Працівники ДАІ виконували в банді функції «прикриття» для перевезення і подальшої реалізації награбованого. В цілому сума викраденого майна становила майже 240 тис грн.