Працівники ДАІ "кришували" розкрадання залізниці
04:13, 10 серпня 2012Суспільство
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У Донецькій області співробітники ДАІ і Донецької залізниці звинувачуються у великій крадіжці майна з вагонного депо.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, направлено до суду кримінальну справу за звинуваченням членів організованої злочинної групи, до складу якої входили співробітники Управління ДАІ ГУМВС України в Донецькій області і співробітники ДП «Донецька залізниця». ОЗГ здійснювала крадіжки майна (зчеплення, хімпоглиначі) з вагонного депо «Костянтинівка».
Працівники ДАІ виконували в банді функції «прикриття» для перевезення і подальшої реалізації награбованого. В цілому сума викраденого майна становила майже 240 тис грн.
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